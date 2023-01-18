



Крушение вертолета в Броворах: погибли 18 человек, из них трое - дети

В результате крушения вертолета в Броворах, под Киевом, погибли 18 человек.



Об этом сообщает министерство внутренних дел Украины.



Уточняется, что среди погибших были трое детей. Ранения получили 26 человек, среди которых оказались 12 детей.



Напомним, что вертолет рухнул на детский сад в Броворах. Среди погибших оказалось высшее руководство МВД Украины, а именно министр Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.