Крушение самолета в Негеве: шоссе 60 открыто для движения
Днем, 4 марта, полиция открыла для движения в обе стороны шоссе 60 после произошедшей в Негеве авиакатастрофы.
Дорога была перекрыта в двух направлениях в течение нескольких часов.
Напомним, что легкомоторный самолет потерпел крушение сегодня утром недалеко от перекрестка Шокет. Дорога была перекрыта в двух направлениях.
В результате катастрофы погибли мужчина и женщина. Причина крушения до сих пор не раскрывается.
שני הרוגים בהתרסקות מטוס קל על כביש 60 בנגב | לידיעה המלאה >>> https://t.co/wjy1DRT0Os@Itsik_zuarets pic.twitter.com/L8QG1gHQL3— כאן חדשות (@kann_news) March 4, 2023