



Крушение самолета в Негеве: шоссе 60 открыто для движения

Днем, 4 марта, полиция открыла для движения в обе стороны шоссе 60 после произошедшей в Негеве авиакатастрофы.



Дорога была перекрыта в двух направлениях в течение нескольких часов.



Напомним, что легкомоторный самолет потерпел крушение сегодня утром недалеко от перекрестка Шокет. Дорога была перекрыта в двух направлениях.



В результате катастрофы погибли мужчина и женщина. Причина крушения до сих пор не раскрывается.