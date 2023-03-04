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Крушение самолета в Негеве: шоссе 60 открыто для движения
04.03.2023 12:08 Алина Груднева

Крушение самолета в Негеве: шоссе 60 открыто для движения

Днем, 4 марта, полиция открыла для движения в обе стороны шоссе 60 после произошедшей в Негеве авиакатастрофы.

Дорога была перекрыта в двух направлениях в течение нескольких часов.

Напомним, что легкомоторный самолет потерпел крушение сегодня утром недалеко от перекрестка Шокет. Дорога была перекрыта в двух направлениях.

В результате катастрофы погибли мужчина и женщина. Причина крушения до сих пор не раскрывается.

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