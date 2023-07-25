



Крушение пожарного самолета в Греции: стало известно о погибших

Министерство обороны Греции подтвердило информацию о гибели двух пилотов в результате крушения пожарного самолета.



По данным оборонного ведомства, в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.



"В Вооруженных силах объявлен трехдневный траур в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС и пилотов пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", — сказано в заявлении.



Напомним, во время тушения пожара разбился самолет Canadair. Он врезался в склон холма и загорелся. Причина крушения устанавливается.