Новости » Происшествия
Крушение пожарного самолета в Греции: стало известно о погибших
25.07.2023 19:17 Алина Груднева

Крушение пожарного самолета в Греции: стало известно о погибших

Министерство обороны Греции подтвердило информацию о гибели двух пилотов в результате крушения пожарного самолета.

По данным оборонного ведомства, в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.

"В Вооруженных силах объявлен трехдневный траур в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС и пилотов пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", — сказано в заявлении.

Напомним, во время тушения пожара разбился самолет Canadair. Он врезался в склон холма и загорелся. Причина крушения устанавливается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы