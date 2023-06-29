



Крушение подлодки “Титан“: обнаружены “предполагаемые человеческие останки”

Береговая охрана США заявила в среду, что среди обломков и улик, извлеченных со дна моря на месте крушения “Титан“ были обнаружены “предполагаемые человеческие останки”, пишет CNN.



Береговая охрана сообщила, что останки были обнаружены “внутри обломков“ подводного аппарата. Это объявление было сделано почти через неделю после того, как власти установили, что направлявшееся к “Титанику“ судно взорвалось в Северной Атлантике, в результате чего погибли все пять человек на борту.



Предполагаемые останки , которые, по словам военного ведомства, будут проанализированы медицинскими работниками США, были среди улик с подводного аппарата, прибывшего в среду к канадскому пирсу.



Компания Pelagic Research Services, которой принадлежат дистанционно управляемые аппараты, доставившие останки “Титана“ на поверхность, на данный момент “успешно завершила“ морские работы, сообщает CNN.



Среди обломков были обнаружены белый кусок в виде панели — выше двух мужчин, направляющих его на сушу, — и еще один такой же по размеру кусок со шнурами и проводами, обтянутыми белым брезентом.



Неизвестно, что это за куски.



В Pelagic Research Services заявили, что ее команда не может комментировать или предоставлять какую-либо информацию, связанную с расследованием гибели “Титана“.

