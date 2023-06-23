



Крушение подлодки, направляющейся к “Титанику”: экипаж погиб в результате взрыва

Пять человек на борту пропавшего подводного аппарата погибли в результате “катастрофического взрыва”, заявил в четверг представитель Береговой охраны США. Таким образом, международные поиски судна, которое было потеряно во время глубоководного путешествия к месту крушения “Титаника”, окончены.



“Эти люди были настоящими исследователями, которых разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите мировых океанов, — говорится в заявлении американской компании OceanGate Expeditions, которая управляла подводным аппаратом “Титан”. - Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время”.



Беспилотный робот, отправленный с канадского корабля, обнаружил обломки подлодки в четверг утром примерно в 488 метрах от носовой части затонувшего “Титаника”, на глубине 4 км в районе Северной Атлантики, заявил на пресс-конференции контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер.



“Поле обломков здесь соответствует катастрофическому взрыву транспортного средства”, — сказал Могер.



В числе пятерых на борту были британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, 58 лет; 48-летний бизнес-магнат пакистанского происхождения Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, оба граждане Великобритании; французский океанограф и эксперт Поль-Анри Наржоле, 77 лет, который десятки раз посещал место крушения; и Стоктон Раш, американский основатель и исполнительный директор OceanGate, пилотировавший субмарину.



Подводный аппарат потерял связь со своим кораблем поддержки в воскресенье утром примерно через час и 45 минут после двухчасового спуска.



Могер сказал, что еще слишком рано говорить о том, когда произошел взрыв судна. По его словам, в ходе поисковой операции гидроакустические буи находились в воде более трех дней, и за это время не было обнаружено никаких громких взрывных шумов.



Во вторник и среду буи уловили некоторые звуки, которые временно давали надежду, что люди на борту живы и пытаются общаться, стуча по корпусу.



Но официальные лица заявили, что анализ звука был неубедительным и что шумы могли исходить вовсе не от подлодки.



“Похоже, нет никакой связи между шумами и расположением поля обломков на морском дне”, — сказал Могер в четверг.



По словам Могера, роботизированные аппараты на дне океана будут продолжать собирать улики, но неясно, будет ли возможно извлечение тел, учитывая характер аварии и экстремальные условия на этих глубинах.



По словам официальных лиц, было найдено пять основных частей "Титана", включая большую часть прочного корпуса.



Вопросы о безопасности “Титана” были подняты в 2018 году во время симпозиума экспертов отрасли подводных лодок и в судебном процессе бывшего главы морских операций OceanGate, который был урегулирован позже в том же году.



Широкие поиски охватили более 10 000 квадратных миль океана, что примерно равно площади американского штата Массачусетс. В четверг развертывание двух специализированных глубоководных беспилотных аппаратов расширило поиск до океанских глубин, где огромное давление и кромешная тьма усложнили миссию.



