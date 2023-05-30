



Крушение лодки в Италии: 10 бывших агентов разведки вернулись в Израиль

Десять бывших агентов израильской разведки оказались среди выживших после крушения лодки на озере Маджоре в Италии, говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 30 мая, пишет i24news.



По данным итальянской газеты La Repubblica, 10 израильтян выжили в аварии и были доставлены обратно в Израиль на военном самолете. В сообщении говорится, что отставной офицер израильских сил безопасности был среди четырех погибших после того, как туристический катер перевернулся в воскресенье вечером, 28 мая.



По данным ежедневной газеты, среди погибших также были два агента итальянской разведки и жена владельца лодки.



"18 из 20 выживших были агентами разведки либо в настоящем, либо в прошлом", — сообщает издание, добавляя, что итальянцев также быстро эвакуировали из отделений неотложной помощи и гостиниц, "чтобы не оставить следов".



Ранее в понедельник, 29 мая, МИД Израиля подтвердил смерть 50-летнего гражданина Израиля. Его семья была уведомлена.



