



Крушение двух военных вертолетов в Кентукки: девять солдат погибли

Девять солдат погибли в результате крушения двух вертолетов Black Hawk армии США во время обычной учебной миссии над Кентукки, сообщил в четверг представитель армии, пишет Reuters.



Члены экипажа летели на двух вертолетах HH-60 Black Hawk, принадлежащих 101-й воздушно-десантной дивизии и столкнулись в воздухе в среду поздно вечером над округом Тригг в Кентукки, сообщило управление по связям с общественностью Форт-Кэмпбелл.



Представитель форта Кэмпбелл сообщил, что девять солдат погибли, но не предоставил никакой дополнительной информации. Брифинг для журналистов будет проведен позднее.



По данным армии, HH-60 — это вариант вертолета "Черный ястреб", предназначенный для поддержки различных военных операций, в том числе воздушных десантов и медицинской эвакуации .

