



Крушение бизнес-джета Пригожина: пилоты разорваны на части, самолет сгорел

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает о том, что от бизнес джета Е. Пригожина мало что осталось.



Канал пишет: «Инфраструктура не пострадала, хвост отвалился в одном поселении, все остальное в другом. Крыло тоже отвалилось, пока не знаем, что и где.



Три человека, пилота, разорваны на части, на куски. Остальные в хвостовой части. Четыре тела «расковыряли», а дальше еще не понятно. Выгорел полностью самолет. Осталась только лобовая часть, окна и кусок «железки», и двигателя кусок валяется на одном крыле. Остальное все выгорело. Другого крыла нету с двигателем».

