Крупный снегопад накрыл запад штата Нью-Йорк

Продолжительная метель с обледенением началась вокруг озер Эри и Онтарио поздно вечером в четверг. По данным Национальной метеорологической службы, в субботу была небольшая передышка в снегопаде, но условия могут сохраняться до утра понедельника.



Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул призвала около 70 сотрудников Национальной гвардии на помощь в уборке снега в наиболее пострадавших частях округа Эри. В Орчард-парке, где играет команда NFL по американскому футболу Buffalo Bills, в округе Эри выпало 196 сантиметров снега.

