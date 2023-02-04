



Крупная авария в Одессе нанесла серьезный удар по энергосистеме Украины

Серьезная авария на высоковольтной подстанции привела к массовым отключениям электроэнергии в Одессе и ее окрестностях на юге Украины, заявил в субботу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



“Ситуация сложная, масштабы аварии значительны, быстро восстановить электроснабжение, в частности объектов критической инфраструктуры, невозможно”, – написал Шмыгаль в своем официальном Telegram-канале.



По его словам, подстанция в Одесской области ранее неоднократно повреждалась в результате российских ракетных ударов, и министр энергетики направлялся в областную столицу для наблюдения за ремонтом вместе с генеральным директором национального сетевого оператора.



Шмыгаль сообщил, что власти сейчас работают над восстановлением энергоснабжения объектов критической инфраструктуры и многоквартирных домов, которые нуждаются в электричестве для обогрева домов.



Премьер-министр Шмыгаль дал распоряжения Министерству энергетики Украины доставить в Одессу все имеющиеся в стране мощные генераторы течение дня. Он также приказал Министерству иностранных дел Украины обратиться к Турции с просьбой прислать на помощь городу корабли с электростанциями.