



"Кругом говорили на иврите". Свидетельства очевидцев взрыва в Стамбуле

Многие израильские туристы находились в районе, где произошел теракт на проспекте Истикляль. Очевидцы рассказывают о тысячах людей, бегущих с места происшествия, и о большом количестве жертв.



СМИ Турции сообщают о по меньшей мере 5 погибших в результате теракта, совершенного террористом-смертником на проспекте Истикляль в центре Стамбула. Это туристический район, полный людей, среди которых много израильтян. Оснат, израильтянка, ставшая очевидцем теракта, рассказала, что он произошел прямо возле ресторана "Исмир", который пользуется популярностью у израильтян, приехавших погулять по городу.



"Взрыв был рядом с рестораном, он был посреди улицы, это был ужасный взрыв, невозможно описать, что там происходило", - сказала Оснат в интервью 12-му каналу.



Оснат рассказала, что она сидела со своими дочерьми в ресторане вместе с другими израильтянами, и вдруг раздался сильный взрыв. "Ужас, люди разбросаны кругом, по полу, без голов и рук, просто кошмар. Людей было много, очень много", - повторяла она задыхающимся голосом. "Это ресторан "Исмир", это известный итальянский ресторан, который любят израильтяне, он был переполнен".



Ави, еще один израильтянин, ставший свидетелем взрыва, рассказал 12-му каналу: "Я был в 150 метрах от места теракта, у меня даже спина болит от взрывной волны. Я почувствовал настоящий взрыв, и все заволокло дымом. Люди разбежались, тысячи людей, даже десятки тысяч людей одновременно, это место, может быть, самое оживленное в мире".



"По-моему, это буквально 200 метров от площади Таксим", - указал Ави. "Мы побежали, потому что я боялся, что будет еще одна атака. Я до сих пор не знаю, кто пострадал, но я думаю, что знаю, кто. Мы видели много крови, людей, которые были ранены и которым не оказывали помощь, трясущихся, беременных женщин, пожилых людей, детей, десятки тысяч людей. Любой, кто знает Стамбул, знает это место".





По его словам, там находятся тысячи израильтян и слышно много говорящих на иврите. "Сейчас очищают улицу, много машин скорой помощи, армейских машин, в воздухе постоянно летают вертолеты, и я надеюсь, что я ошибаюсь и с нашей стороны жертв не будет", - добавил он.