



Кровопролитные бои в лагере беженцев в Ливане: объявлено перемирие

В Ливане в лагере палестинских беженцев объявили прекращение огня после недели кровопролитных столкновений.



Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.



Такое решение было принято после встречи высокопоставленного ливанского генерала с представителями конкурирующих группировок, обитающих в лагере беженцев. Сколько продлится перемирие, неизвестно, поскольку все предыдущие попытки погасить конфликт постиг провал.



Столкновения там вспыхнули из-за попытки расправы с подозреваемыми в убийстве генерала Абу Ашрафа аль-Армуши, которое было совершено в июле. По последним данным, шесть человек погибли, более 50 получили ранения.

