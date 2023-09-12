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Кровопролитные бои в лагере беженцев в Ливане: объявлено перемирие
12.09.2023 11:07 Алина Груднева

Кровопролитные бои в лагере беженцев в Ливане: объявлено перемирие

В Ливане в лагере палестинских беженцев объявили прекращение огня после недели кровопролитных столкновений.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Такое решение было принято после встречи высокопоставленного ливанского генерала с представителями конкурирующих группировок, обитающих в лагере беженцев. Сколько продлится перемирие, неизвестно, поскольку все предыдущие попытки погасить конфликт постиг провал.

Столкновения там вспыхнули из-за попытки расправы с подозреваемыми в убийстве генерала Абу Ашрафа аль-Армуши, которое было совершено в июле. По последним данным, шесть человек погибли, более 50 получили ранения.
 

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