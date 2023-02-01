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Кровавый теракт в пакистанской мечети: арестованы подозреваемые
01.02.2023 14:02 Ольга Белозерова

Кровавый теракт в пакистанской мечети: арестованы подозреваемые

Несколько подозреваемых были арестованы в связи с терактом в мечети в пакистанском городе Пешавар, в результате которого погибли и пострадали десятки человек.

По словам начальника полиции Пешавара Мохаммада Айджаза Хана, будут произведены дополнительные аресты после крупного полицейского расследования. Об этом сообщает CNN.

Власти также расследуют, как нападавший террорист-смертник проник в мечеть. Полиция подозревает, что террорист применил 12 кг взрывчатки.

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