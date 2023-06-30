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Кровавые беспорядки во Франции: Британия предупредила своих граждан
30.06.2023 15:52 Алина Груднева

Кровавые беспорядки во Франции: Британия предупредила своих граждан

Британские власти предупредили своих граждан, которые намерены в ближайшее время посетить Францию.

Соответствующее заявление было сделано на фоне ожесточенных беспорядков в этой стране после убийства полицейскими 17-летнего подростка.

В официальном сообщении сказано, что в связи с хаосом во Франции возможны перебои с общественным транспортом, а также могут быть заблокированы дороги.

Также британцев предупредили, что местные власти могут ввести комендантский час.

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