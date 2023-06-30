



Кровавые беспорядки во Франции: Британия предупредила своих граждан

Британские власти предупредили своих граждан, которые намерены в ближайшее время посетить Францию.



Соответствующее заявление было сделано на фоне ожесточенных беспорядков в этой стране после убийства полицейскими 17-летнего подростка.



В официальном сообщении сказано, что в связи с хаосом во Франции возможны перебои с общественным транспортом, а также могут быть заблокированы дороги.



Также британцев предупредили, что местные власти могут ввести комендантский час.