Кровавая бойня в Роттердаме: мужчина в военной форме расстрелял людей

В четверг, 28 сентября, человек в военной форме расстрелял людей в Роттердаме.



По версии полиции, сначала он застрелил человека в одной из квартир в центре города, после чего отправился в университетскую больницу Эразмус, которая находится неподалеку от первого места нападения.



В результате происшествия погибли несколько человек. В полиции не раскрыли точное число жертв, пообещав предоставить подробности после того, как будут уведомлены семьи погибших. Предварительно, скончался 42-летний преподаватель университета и 39-летняя женщина, чья 14-летняя дочь получила тяжелые ранения.



Offenbar mehrere Tote in #Rotterdam

