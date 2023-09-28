



Кровавая бойня в Роттердаме: мужчина в военной форме расстрелял людей

В четверг, 28 сентября, человек в военной форме расстрелял людей в Роттердаме.



По версии полиции, сначала он застрелил человека в одной из квартир в центре города, после чего отправился в университетскую больницу Эразмус, которая находится неподалеку от первого места нападения.



В результате происшествия погибли несколько человек. В полиции не раскрыли точное число жертв, пообещав предоставить подробности после того, как будут уведомлены семьи погибших. Предварительно, скончался 42-летний преподаватель университета и 39-летняя женщина, чья 14-летняя дочь получила тяжелые ранения.



Offenbar mehrere Tote in #Rotterdam

(Was habt Ihr dazu an Infos?) https://t.co/v30NynyzkO — Johannes Normann (Widerstandsmotivator) (@JohannesNormann) September 28, 2023

🇳🇱 #NL : Plusieurs personnes ont été tuées dans une double #fusillade à #Rotterdam, aux Pays-Bas, perpétrée par un homme de 32 ans en tenue de combat, suivi d’ #incendies. Les autorités enquêtent sur les motifs de l’attaque.pic.twitter.com/O0ZPb13z7N — Leo.news (@leo__news) September 28, 2023

Стрелка удалось арестовать на вертолетной площадке больницы. Версия о причастности к нападению других лиц не рассматривается. Мотив убийцы выясняется.