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Кровавая бойня в Роттердаме: мужчина в военной форме расстрелял людей
28.09.2023 20:15 Алина Груднева

Кровавая бойня в Роттердаме: мужчина в военной форме расстрелял людей

В четверг, 28 сентября, человек в военной форме расстрелял людей в Роттердаме.

По версии полиции, сначала он застрелил человека в одной из квартир в центре города, после чего отправился в университетскую больницу Эразмус, которая находится неподалеку от первого места нападения.

В результате происшествия погибли несколько человек. В полиции не раскрыли точное число жертв, пообещав предоставить подробности после того, как будут уведомлены семьи погибших. Предварительно, скончался 42-летний преподаватель университета и 39-летняя женщина, чья 14-летняя дочь получила тяжелые ранения.


Стрелка удалось арестовать на вертолетной площадке больницы. Версия о причастности к нападению других лиц не рассматривается. Мотив убийцы выясняется.

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