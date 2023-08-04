



Крокодил съел футболиста, решившего освежиться в реке

Коста-риканский футболист Хесус Альберто Лопес Ортис по прозвищу "Чучо" убит крокодилом.



По данным The Sun, хищник напал на спортсмена, когда тот охлаждался в жаркий летний день в реке в контоне Каьянс в провинции Гуанакасте.



Крокодил напал на 29-летнего футболиста, когда тот находился в воде. По данным местной полиции, рептилию пришлось усыпить, чтобы сохранить останки Ортиса.



Погибший играл в любительской команде "Депортиво Рио Каньяс". У него осталось трое детей в возрасте от трех до восьми лет.



В Коста-Рике, как правило, запрещено убивать животных, включая крокодилов. Однако данный случай стал исключением. Полиция выдала разрешение не усыпление крокодила для того, чтобы спасти остатки тела футболиста.



"Следует уточнить, что были предприняты все усилия, чтобы спасти тело погибшего человека, не причинив вреда рептилии, что было невозможно", - сообщили полицейские.

