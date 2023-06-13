



Кривой Рог: "Высокоточные чудовища" попали ракетой в жилой дом. Подробности

Ночью 13 июня войска РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Взрывы звучали в ряде городов - Кривом Роге, Киеве, Харькове, Днепре. В Кривом Роге в результате воздушной атаки есть погибшие - одна из ракет влетела в пятиэтажный жилой дом, в результате чего есть и погибшие, и пострадавшие. Ведутся спасательные работы.



Как заявили в Генеральном штабе ВСУ, за эту ночь Силами обороны уничтожено воздушных целей: 10 из 14 ракет типа Х-101/555; 1 из 4 ударных БпЛА типа "Шахед".



Увы, не уничтоженные ракеты достигли своей цели - российские оккупанты то ли "спасали", то ли "денацифицировали" жилой дом, жители которого мирно спали.



""Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание, - написал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале. - На месте "прилета" работают все экстренные службы".



Позже, по состоянию на 07:00 утра, Вилкул сообщил: "К сожалению, уже 25 раненых, трое погибших и 7 человек вероятно под завалами".







В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что в результате массированной ракетной атаки РФ по Кривому Рогу есть жертвы.

"Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые", - написал чиновник.



По состоянию на 08:00 Лысак написал: "Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. С ним борются спасатели. Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Побиты 6 легковых машин. Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен... Также повреждения есть и в спасательном подразделении. Всюду работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются".









"Российские террористы убивают гражданских. Они полагают, что наказания не будет. Больше Patriot, F-16, больше оружия и НАТО. Ибо только сила и трибунал способны остановить русское зло", - так глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ночной обстрел войсками РФ многоэтажного жилого дома в Кривом Роге, выразив уверенность, что "это гарантии безопасности для Украины и доказательство того, что демократия сильна".



Напомним, в Украине ночью 13 июня были объявлены воздушные тревоги по всей стране. Мониторинговые группы сообщали об угрозе ракетных ударов, и применении россиянами дронов-камикадзе во время этой атаки.

Позже ночью стало известно о взрывах в Кривом Роге. Также сообщалось и о работе ПВО.

Добавим, что российские ракеты были сбиты и в воздушном пространстве около Киева.



Как проинформировал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале, украинские защитники сбили все вражеские цели на подступах к столице.





На ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он написал следующее: "Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую ракету они будут отвечать".





В городе развернут пункт приема заявлений от пострадавших. "В настоящее время известно, что в результате обстрела погибли и ранены люди, произошло возгорание пятиэтажного жилого дома. Полиция документирует последствия ракетного удара", - говорится в сообщении, опубликованном в

Telegram

-канале Национальной полиции Украины.





Отметим, что из-за ракетного обстрела ночью 13 июня в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ, а также обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.



"Ночью враг нанес ракетно-дроновой удар по территории страны. В результате обстрела есть повреждения и отключения магистральных сетей в Днепропетровской области. Без света - более 9 тысяч человек. В Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены. Взрывной волной также повреждено здание Криворожской ТЭЦ. На утро часть абонентов энергетики уже смогли запитать – в области без света остаются 6 тысяч абонентов", –

сообщили

в министерстве.

* * *



Отметим также, что в эту ночь все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

"Данные оперативной сводки собираются и уточняются. Следите за новыми сообщениями", - написал утром начальник КГВА Сергей Попко.



Под вражеским огнем этой ночью оказался и Харьков. В результате атаки дронами-камикадзе в городе пострадали коммунальное предприятие и складское помещение.

"Предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае - складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар", - написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

На местах прилетов работали соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших.



Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов Telegram-канале опубликовал фото последствий атаки "Шахедов".





Ночью и утром 13 июня войска РФ нанесли удары из артиллерии и минометов по пограничным общинам Сумской области. Есть попадание в детский интернат. Эту информацию подтвердила Сумская ОВА в своем Telegram-канале, уточнив, что всего зафиксировано 8 атак, раздалось 27 взрывов.



* * *