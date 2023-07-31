



Кривой Рог: одна ракета попала в дом, вторая - в ВУЗ. Есть погибший и раненые

Утром 31 июля армия РФ атаковала Кривой Рог двумя ракетами. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



По его информации, одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения.



"Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция, – написал Клименко в своем Telegram-канале. – Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар".



По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы.



"Там еще могут быть люди. Спасательные работы продолжаются", – написал глава МВД.







Эту информацию подтвердил и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



"Рашисты попали ракетами по жилому дому в Кривом Роге. А еще – здание одного из вузов. Кого они там хотели демилитаризовать? Есть пострадавшие. Части многоэтажки просто нет! Учебное заведение в руинах. Под завалами могут находиться люди. Все на местах. Поисково-спасательная операция продолжается", – написал Лысак в своем Telegram-канале.





11:11 На обстрел Херсона и ракетный удар по Кривому Рогу отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.



"Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей... Кривой Рог, Херсон. Попадания в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", – написал глава государства, заверив, что "все службы работают на месте происшествия, стараемся спасти как можно больше людей".



Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с главами МВД и СБУ. Ситуацией занимаются заместитель главы Офиса Президента Украины по вопросам региональной политики Алексей Кулеба и главы обладминистраций.







11:26 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя удар РФ по Кривому Рогу, заявил: "Циничное убийство гражданских людей – это преступление, за которое Россия должна понести справедливое наказание".



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Как сообщал Mignews.ua, утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим в ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики в Днепропетровской области.



Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что в городе прозвучали взрывы.



"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил Вилкул.



Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей Кривого Рога находиться в укрытиях до момента отмены тревоги. Позже он не выдержал и достаточно эмоционально обратился к администраторам местных пабликов с просьбой не выставлять фото и видео последствий вражеских ударов.



"Война продолжается не первый день. Сколько еще вас просить не выставлять фото и видео последствий вражеских ударов чуть ли не сразу после прилетов? На каком языке вам объяснять, что это может сыграть на руку врагу? Вы корректируете и чуть ли не в режиме реального времени показываете, куда прилетело", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.



Информацию о ракетной атаке на Кривой Рог подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.



"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы. Соблюдайте меры безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Дополнительная информация уточняется!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.



Отметим, что ночью РФ нанесла ракетный удар по городу Харькову. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.