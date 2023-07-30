



Критический взлом: В США инженер похитил секретные данные о 17 военных объектах

В США военному инженеру вынесли подозрение во взломе системы связи на 17 объектах Военно-воздушных сил. 48-летний инженер забрал домой правительственные радиотехнологии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на полученные документы.



Согласно ордеру на обыск, полученному Forbes, Пентагон расследует "критический взлом" связи на 17 объектах ВВС одним из своих инженеров. В документе также приводятся доказательства возможного нарушения связи ФБР этим сотрудником, который работал на базе ВВС “Арнольд” в Теннесси.



По сведениям издания, правительство получило данные от подрядной организации о том, что 48-летний инженер забрал домой правительственные радиотехнологии, фактически украв их для собственного использования. Согласно документам, стоимость украденного оборудования достигает почти 90 000 долларов.



При обыске дома инженера правоохранительные органы обнаружили, что он имел "несанкционированный доступ администратора" к технологиям радиосвязи, который используется Командованием по обучению и тренировке в воздухе (AETC), что затронуло 17 объектов Министерства обороны США. AETC является одним из девяти "главных командований", вовлеченных в работу штаба американских ВВС.