



Криптобизнесмен Моше Хогег обвинен в мошенничестве и сексуальных преступлениях

Полиция 23 августа рекомендовала предъявить криптовалютному бизнесмену и бывшему владельцу ФК “Бейтар Иерусалим” Моше Хогегу обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег и сексуальных преступлениях после почти двухлетнего расследования. Хогега обвинили в том, что он привлек под ложным предлогом 290 миллионов долларов от инвесторов в Израиле и по всему миру для четырех криптопроектов, а затем использовал эти средства в собственных интересах.



В ходе расследования полиция нашла доказательства того, что Хогег совершал сексуальные преступления и считает Хогега виновным в совершении ряда финансовых преступлений, включая мошенничество при отягчающих обстоятельствах, кражу уполномоченным лицом, сговор с целью совершения преступления, фальшивую регистрацию корпоративных документов, подлог, отмывание денег и налоговые нарушения.



С 2021 года было допрошено около 180 причастных к делу людей, проведено десятки обысков и конфисковано 900 улик, деньги и имущество в нескольких странах.



Дела Хогега переданы на рассмотрение в прокуратуру.