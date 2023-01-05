



Криптобиржа Coinbase оштрафована за нарушение законов против отмывания денег

Криптовалютную биржу Coinbase оштрафовали в США на 50 миллионов долларов за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Биржа согласилась оплатить штраф, а также направит аналогичную сумму на усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона. Об этом сообщил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк DFS.



По данным DFS, допущенные биржей нарушения “сделали Coinbase уязвимой для серьезного преступного поведения, включая мошенничество, возможное отмывание денег, а также предполагаемую деятельность, связанную с материалами, касающимися сексуального насилия над детьми, и незаконный оборот наркотиков”.



“В дополнение к штрафу Coinbase согласилась инвестировать дополнительно 50 миллионов долларов в соблюдение законодательства США в течение следующих 2 лет, чтобы исправить проблемы и улучшить свою программу соответствия, утвержденную DFS”, – сказано в сообщении.



Американские власти заподозрили оператора криптовалютной биржи в том, что он позволил американским гражданам торговать цифровыми активами, которые не были зарегистрированы как ценные бумаги, что противоречит законодательству США.