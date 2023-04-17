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Криминальные войны в Ришон-ле-Ционе: мужчина тяжело ранен при взрыве автомобиля
17.04.2023 18:25 Евгения Маркова

Криминальные войны в Ришон-ле-Ционе: мужчина тяжело ранен при взрыве автомобиля

Мужчина был серьезно ранен в понедельник в результате взрыва заминированного автомобиля в центре города Ришон ле-Цион.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики были вызваны на место происшествия после получения сообщений о горящей машине, в которой находился 30-летний мужчина.

Пострадавший с обширными ожогами по всему телу был доставлен в медицинский центр "Шиба" в соседнем Рамат-Гане.

Полиция начала расследование взрыва, который, по версии следствия, имеет криминальную подоплеку и не связан с терроризмом. На место происшествия был вызван полицейский сапер.

Общественная телерадиокомпания "Кан" сообщила, что взрывной волной разбито стекло на автобусной остановке примерно в 100 метрах от места взрыва.

Израильский СМИ описывают взрыв как предполагаемую продолжение криминальных разборок и попытку убийства после нескольких подобных взрывов автомобилей в последние месяцы.


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