



Криминального босса арестовали в Бен-Гурион - и отпустили через три дня

Шмулик Харуш, глава преступной организации в Нагарии, был арестован на этой неделе по подозрению в причастности к установке взрывного устройства вместе со своим близким соратником Амиром Бенизри, а также в покушении на убийство преступника-конкурента в городе.



Харуш был арестован в аэропорту Бен-Гурион, за несколько минут после того, как он собирался сесть на рейс в Турцию. После ареста Харуш молчал во время следствия и не отвечал на вопросы следователей. Не имея выбора, после трех дней содержания под стражей Харуш был освобожден в офисе подразделения Лахав 433 в Лод.



Следователи утверждали, что около полутора лет назад Харуш и Бенизри якобы намеревались установить взрывное устройство на преступника в Нагарии, но устройство выпало из машины, и таким образом покушения удалось избежать. Следователи пытались всеми способами уличить Харуша, но им это не удалось, и, как уже говорилось, они отпустили его.



Бенизри остается под стражей как главный подозреваемый в причастности к закладке взрывного устройства. Срок его содержания под стражей был продлен на шесть дней. Следователи считают, что сила улик против Бенизри возросла.