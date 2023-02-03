



"Криминальная война": Бен-Гвир посетил место двойного убийства в Нацерете

"Нам нужна Национальная гвардия", заявил министр нацилнальной безопасности Итамар Бен-Гвир, посетив место двойного убийства, произошедшего сегодня ночью в Назарете, когда братья Али и Халед Саади были застрелены из-за междоусибы преступных кланов Бакри и Харири.



Министр получил отчет от командующего округом Танах Шуки Тачука, в ходе которого он коснулся насилия в арабском обществе: "Я беспокоюсь о здешних жителях. Мы должны вести жестокую войну с преступностью. Израильской полиции не хватает многого: бюджета, полицейских, здесь должна быть Национальная гвардия, чтобы поддерживать порядок. Здесь дети заслуживают другой реальности".



В ходе визита министр высоко оценил действия командиров полиции, участвовавших в инциденте: "Здесь отличные ММЗ и ММР, профессионалы, которых я только хвалю, я знаю, что им не хватает инструментов, и я намерен сделать в ближайшие месяцы как можно больше, чтобы они получили эти инструменты".



"Криминальная война" между двумя преступными кланами Бакри и Харири часто выливается на улицы Нацерета. Недавно 30-летний Фирас Хив и его малолетний сын были застрелены во время двойного убийства, совершенного в рамках подобного сведения счетов. Только за последние полтора года кровавый конфликт унес жизни 14 человек.

