



Кража танка с базы ЦАХАЛа: задержаны еще двое

По сообщениям в израильских СМИ вечером 20 сентября полиция арестовала еще двух человек по подозрению в причастности к краже танка Меркава-2 с базы ЦАХАЛа в районе Элиаким.



Танк был обнаружен на свалке металлолома в Нешере. Вчера городская полиция арестовала 42-летнего мужчину из мошава Эйн ха-Эмек, расположенного рядом с Элиаким, и 43-летнего мужчину из Мигдаль ха-Эмек. Ранее были арестованы 46-летний владелец пункта приема металлолома из Хайфы и 44-летний мужчина из Тверии.



Сегодня утром все четверо должны предстать перед судьей окружного суда Хайфы, где полиция потребует продлить срок их содержания под стражей на 10 дней.