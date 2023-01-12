



Кража боеприпасов с базы ЦАХАЛа: офицеры понесут наказание

В ЦАХАЛе заявили, что несколько офицеров будут наказаны в связи с крупной кражей боеприпасов с одной из баз армии на юге Израиля.



21 октября с базы Сде Тейман было украдено около 30 000 патронов, в основном калибра 5,56 мм. За ограбление были арестованы восемь израильских мужчин-бедуинов, и часть боеприпасов была изъята, сообщает Times of Israel.



Как утверждается, ЦАХАЛ завершает расследование. Командир бригады "Гивати" полковник Элиад Маор был официально предупрежден командующим Южным командованием генерал-майором Элиэзером Толедано.



Между тем командир склада боеприпасов, офицер в звании майора, был приговорен к пяти суткам колонии строгого режима. Начальник охраны базы, лейтенант, уволен со своей должности. Командир группы охраны во время инцидента, еще один лейтенант, должен быть заключен в тюрьму на 18 суток. Командир группы безопасности, когда взлом был позже выявлен, также лейтенант, приговорен 35 суткам пребывания на базе.



Другой солдат из группы безопасности, старший сержант, приговорен к 28 суткам пребывания на своей базе в связи с кражей.