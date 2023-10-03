



Кража авто в Иерусалиме: ранен офицер полиции

Во время ареста двух жителей Палестинской автономии, подозреваемых в угоне автомобиля в Иерусалиме, ранен офицер полиции.



По данным интернет-издания "Аруц Шева", правоохранители заметили быстро приближающийся к ним автомобиль на поддельных номерах.



Проверка показала, что транспортное средство было угнано. Полицейские приказали водителю остановиться, но тот не подчинился, начав набирать скорость.



После непродолжительной погони подозреваемые были арестованы. При процедуре задержания полицейский получил ранения осколками стекла. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи. Подозреваемые предстанут перед судом для продления срока их содержания под стражей.