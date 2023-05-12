



Красный уровень опасности: Из-за мощного циклона эвакуируют полмиллиона человек

Власти Бангладеш и Мьянмы готовятся к эвакуации тысяч людей, поскольку тропический циклон “Мокко” усиливается над Бенгальским заливом и может повредить прибрежные районы этих стран. Обе страны сообщают о максимальном уровне опасности. Об этом пишет Independent.



Представитель Всемирной метеорологической организации заявил в пятницу, что циклон очень быстро усиливается, и предупредил о “больших гуманитарных последствиях”, когда “Мокко” достигнет своего пика в эти выходные. Представитель ВМО Клер Нуллис сообщила на брифинге в Женеве, что циклон, вероятно, затопит низменные районы северной Мьянмы, а также часть Бангладеш, и предупредила о возможных оползнях.



Метеорологический департамент Индии IMD ожидает, что мощный шторм, впервые сформировавшийся в Бенгальском заливе этого года, будет бурлить в это воскресенье со скоростью ветра до 160 км/ч и порывами до 175 км/ч между городами Кокс-Базар в Бангладеш и Кяукпю в Мьянме.



Ожидается, что эвакуация почти 500 000 человек начнется в субботу, также построено 576 укрытий против циклона, которые готовы предоставить убежище тем, кто покинул свои дома вдоль побережья. Об этом сообщил администратор правительства Бангладеш Мухаммад Шахин Имран.



Город Кокс-Базар является домом для сотен людей, бежавших из Мьянмы, спасаясь от политических и религиозных преследований в 2017 году, некоторые нашли убежище в брезентовых укрытиях на холмистых склонах, где часто бывают сильные ветры, дожди и оползни.