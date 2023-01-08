



"Красный Обоз": женщина собрала деньги "на СВО", закрыла ипотеку и купила авто



“Народная инициатива” по сбору помощи, в том числе и деньгами, для участвующих в СВО граждан Тувы, называется "Красный Обоз".

Одна из активисток "Красного Обоза" оказалась нечистой на руку.



На собранные жителями Тувы 9 миллионов рублей активистка полностью закрыла в банке ипотечный кредит на 4 миллиона, а на остатки купила автомобиль. Но это ещё не всё, как говорят возмущенные люди. Стало известно, что активистка, прибыв в Украину, предлагала, по слухам, участникам СВО за 100 тысяч рублей помочь оформить документы для того, чтобы уехать из зоны боевых действий.