



Красную площадь закрыли для посетителей

Днем, 24 августа, Красную площадь в Москве временно закрыты для посетителей по неизвестной причине.



Об этом россиян и гостей российской столицы проинформировала пресс-служба "Исторического музея".



"Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея — через вход №3 у памятника Жукову. Музейный магазин на Никольской и Покровский собор закрыты", - сказано в заявлении музея.



Причина перекрытия Красной площади на целый день не раскрывается. Что примечательно, в последний раз ее закрывали для посетителей с 27 апреля по 10 мая на фоне подготовки к параду. Также людей эвакуировали из-за атаки беспилотника на Кремль.