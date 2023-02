Крайне редкие "радужные" облака замечены за Полярным кругом: причина явления

Недавно в нескольких местах Арктики были замечены редкие облака, излучающие яркий, разноцветный свет, подобный полярному сиянию. Об этом пишет Live Science.



Очевидцы говорят, что темное небо вдруг засияло разноцветным светом, не вызванным полярными сияниями. Буйство цвета повлекли за собой крошечные кристаллики льда, сконцентрированные в атмосфере выше обычного, – полярные стратосферные облака PSC, которые образуются только тогда, когда нижняя стратосфера достигает температуры ниже минус 81 градус по Цельсию.



Обычно облака вообще не образуются в стратосфере из-за излишней сухости, но при чрезвычайно низких температурах далеко разнесенные молекулы воды объединяются в крохотные кристаллы льда, формирующие облака. Это означает, что PSC могут формироваться гораздо выше, чем обычные облака, – на высоте от 15 до 25 километров над землей.



Когда солнечный свет проходит сквозь эти скопления кристаллов, он рассеивается, создавая множество разных длин волн света, а соответственно и цвета, что и вдохновило название "радужные облака". Благодаря необычной высоте солнечный свет может попадать на кристаллы и рассеиваться над наблюдателем, даже если солнце находится за горизонтом. В это время эти облака выглядят самыми яркими.



25 января экстремальные морозы в стратосфере привели к редкой вспышке PSC за Полярным кругом, в том числе в Исландии, Норвегии и Финляндии.

Йонина Гурун Оскарсдоттир сделала несколько потрясающих кадров ярких облаков над вершиной горы Йокултиндур в Исландии. Фотограф Фредрик Бромс сделал свою серию снимков над Кваллойей вблизи Тромсе в Норвегии.



Существует два типа PSC. Первый состоит из смеси кристаллов льда и азотной кислоты, что создает менее эффектные цвета и может быть связано с образованием озоновых дыр. Второй, состоящий из чистых кристаллов льда, создает более яркие цвета. Недавно образовавшиеся над Арктикой принадлежат ко второму типу. Они появляются в Арктике не больше двух-трех раз в год, как правило, в течение холодных зимних месяцев.

