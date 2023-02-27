



Костомаров "постепенно выходит из медикаментозного сна"

Уже около полутора месяцев врачи пытаются вернуть к жизни российского фигуриста Романа Костомарова.



Впервые Костомаров почувствовал себя плохо ещё в начале года. У него была температура в январские праздники, но он всё равно выступал на льду.



Все началось, как думал фигурист, с банальной простуды, но случай оказался в разы сложнее, коварнее и опаснее. Для того, чтобы получить шанс на выздоровление, спортсмену пришлось пережить два инсульта, ампутацию стоп и частичную ампутацию пальцев рук, но даже после этого его жизненные показатели оставались критичными.



Несколько дней назад, после переливаний крови, состояние пациента начало улучшаться. Однако, анонимный источник из клиники, который сообщает новости российской прессе, просит публику не спешить праздновать победу. Безусловно, это огромный шаг вперёд, но все вновь может пойти не по плану.



"После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время", — сообщил источник.