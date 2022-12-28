



Косово закрыло главный пограничный переход

Косово закрыло свой крупнейший пограничный переход в среду после того, как протестующие заблокировали его на сербской стороне, чтобы поддержать своих этнических соплеменников в Косово, отказывающихся признать независимость страны.



Поскольку еще два пункта пересечения границы с Сербией закрыты из-за аналогичных протестов на их косовской стороне с 10 декабря, открытыми остаются только три пункта пропуска между двумя странами.



Последний протест произошел через несколько часов после того, как Сербия заявила, что привела свою армию в состояние максимальной боевой готовности после нескольких недель эскалации напряженности между Белградом и Приштиной.



По сообщениям белградских СМИ, во вторник сербы использовали грузовик и тракторы для создания нового блокпоста недалеко от контрольно-пропускного пункта Мердаре на восточной границе Косово. Преграда не позволяет тысячам граждан Косово, которые работают в других странах Европы, вернуться домой на праздники.



Около 50 000 сербов, проживающих в этнически разделенном северном Косово, отказываются признать правительство в Приштине или статус Косово как страны, отдельной от Сербии.



"Если вы уже въехали в Сербию, вам придется использовать другие пограничные переходы… или ехать через Северную Македонию", — говорится в сообщении МИД Косово на своей странице в Facebook, объявив о закрытии пограничного перехода Мердаре.

