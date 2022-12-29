



Косово: сербы согласились демонтировать баррикады после переговоров

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово, по-видимому, снизилась после решения убрать баррикады, блокирующие главный пограничный переход.



Этнические сербы в Косово начали возводить блоки 10 декабря в знак протеста против ареста бывшего полицейского.



Решение о прекращении блокады было принято после ночных переговоров протестующих с президентом Сербии. Однако Александр Вучич предупредил, что недоверие среди косовского сербского меньшинства остается высоким.



Этот шаг был сделан всего через несколько дней после того, как сербская армия заявила, что находится "в состоянии полной боевой готовности" из- за возросшей напряженности в Приштине.



В ответ на решение демонтировать баррикады премьер-министр Сербии Ана Брнабич в четверг выразила благодарность косовским сербам за то, что они "нашли в себе силы ответить на жестокий террор и агрессию".



Однако она добавила, что не думает, что снос баррикад положит конец тому, что она назвала "провокациями" премьер-министра Косово Альбина Курти.



