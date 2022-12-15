



Космический корабль Союз МС-22 разгерметизировался

Повреждение внешней поверхности корабля "Союз МС-22" произошло, по предварительным данным, 15 декабря, экипаж после визуального осмотра подтвердил утечку в системе охлаждения, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".



"По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", - говорится в сообщении.



Отмечается, что экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который показал падение давления в системе охлаждения.

"Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным", - добавили в "Роскосмосе".



Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и провела видеосъемку внешней поверхности корабля. Данные переданы на Землю, специалисты приступили к изучению изображений, отметили в пресс-службе.

По данным "Роскосмоса", все системы МКС и корабля "Союз" работают штатно, экипаж в безопасности.





Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход Прокопьева и Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выйти экипажу в космос не позволила система диагностики "Союза".



В трансляции НАСА было показано, что из "Союза МС-22" бьют фонтаны технической жидкости. Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.