Кошмар в аэропорту Хитроу: груды чемоданов и очереди

Огромные груды сумок, скопившиеся в аэропорту Хитроу из-за проблем с обработкой багажа и компьютерного сбоя, стали страданием для путешественников перед Рождеством.



В аэропорту образовался хаос и пассажирам пришлось часами ждать, чтобы получить свои вещи из багажной карусели, сообщает The Mirror.



Огромное количество чемоданов полностью заполнило одно из помещений Терминала 5. Предполагается, что проблема связана с нехваткой рабочей силы среди грузчиков, нанятых авиакомпанией.



Heathrow Terminal 5 is looking nuts rn. 4 hours delay total coz of baggage that I didn’t even want checked in @British_Airways pic.twitter.com/EUEUmhOhf1

All fun & games at JFK. All @British_Airways flights grounded due to an issue with their flight mapping system & now we have multiple alarms going off in departures 😭 pic.twitter.com/GPiDhHmZh0