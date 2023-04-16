



Коррупция препятствует формированию боеспособной российской армии - ISW

Тотальная коррупция представляет собой одно из главных препятствий на пути формирования в РФ боеспособной армии, говорится в отчете ISW.



Так, российские власти приговорили начальника военного склада Чечни Ивана Попова к 1,5 годам лишения свободы за растрату. Сообщается, что он в период с декабря 2021 года по 23 июня 2022 года украл и перепродал боеприпасов и специального обмундирования на сумму 153 тысячи долларов. По мнению экспертов ISW, таких случаев в армии РФ много.

