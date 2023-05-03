



Коррупционный скандал: известный футболист задержан в Бен-Гурион





В рамках коррупционного скандала, в ходе которого арестованы 4 высокопоставленных чиновника местных органов власти на севере страны, сегодня утром был арестован бывший футболист высшей футбольной лиги. Футболист, 40-летний житель одного из поселений на севере страны, был доставлен для допроса в офис Лахав 433.



В понедельник были арестованы и задержаны для допроса 18 подозреваемых, в том числе четыре главы советов с севера страны, по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, отмывании денег и налоговых преступлениях. В рамках расследования, проведенного национальным подразделением по расследованию мошенничества в Лахав 433, возникли подозрения, что владелец компании по вывозу мусора из деревни на севере страны вступил в сговор с главами советов и выборными должностными лицами арабского сектора, чтобы выиграть тендеры на вывоз мусора.



Бывший футболист находился за границей во время волны арестов подозреваемых по этому делу, поэтому его арестовали только сегодня, когда он вернулся в Израиль. Полиция провела обыск в его доме. Согласно подозрениям, подозреваемый в этом деле подрядчик переводил деньги футбольной команде, с которой связан бывший футболист. По данным полиции, пожертвование было передано наличными через казначея команды, а деньги были переданы игрокам команды, одним из которых является арестованный футболист.