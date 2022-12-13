



Коррупционный скандал: депутат Европарламента отрицает взятку в 1,5 млн евро

Депутат Европарламента от Греции Ева Кайли отрицает причастность к предполагаемому скандалу со взяточничеством в Европейском парламенте с участием Катара, принимающего чемпионат мира по футболу.



Она является одной из четырех подозреваемых, которым предъявлено обвинение после того, как бельгийские следователи нашли и конфисковали 1,5 миллиона евро в двух домах.



Депутаты Европарламента проголосовали 625 голосами против одного за то, чтобы лишить г-жу Кайли ее роли одного из 14 вице-президентов.



Лидер парламента Роберта Метсола говорила о "трудных днях для европейской демократии".



Катар отрицает какие-либо правонарушения.



"Ева Кайли заявляет о своей невиновности и о том, что она не имеет ничего общего со взяткой из Катара", — заявил во вторник греческому телевидению ее адвокат Михалис Димитракопулос.



Прокуроры провели серию обысков в течение нескольких дней и заявили, что в доме одного подозреваемого были обнаружены наличные на сумму около 600 000 евро, 150 000 евро в квартире депутата Европарламента и 750 000 евро в чемодане в номере брюссельской гостиницы.



На вопрос, были ли найдены деньги в квартире г-жи Кайли, ее адвокат сказал: "Я понятия не имею, были ли найдены какие-либо деньги и сколько их было найдено".



Подозреваемым, арестованным бельгийской полицией, были предъявлены обвинения в "участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", заявила прокуратура в воскресенье. В среду они предстанут перед судом предварительного производства.



Обыски прошли в Италии, а также в Брюсселе. С пятницы ИТ-ресурсы 10 сотрудников парламента были "заморожены", чтобы предотвратить исчезновение данных, необходимых для расследования.



Парламент, заседающий в Страсбурге, во вторник подавляющим большинством голосов проголосовал за лишение Кайли должности вице-президента.



Она также была отстранена от членства в парламентской группе социалистов и демократов и исключена из греческой левоцентристской партии Пасок.



Власти Греции заморозили активы, принадлежащие ей, ее мужу и ближайшим родственникам.



Деятельность компании по недвижимости, созданной около двух недель назад депутатом Европарламента и ее мужем в Афинах, также была заморожена.



Шесть человек были задержаны в пятницу в рамках расследования утверждений о том, что Катар подкупил чиновников ЕС, чтобы получить влияние. Позже двоих отпустили.



Трое других обвиняемых — граждане Италии. Сообщается, что среди обвиняемых находится партнер г-жи Кайли Франческо Джорджи, который является помощником парламентария.



Источники сообщают, что бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панзери, который сейчас возглавляет правозащитную группу Fight Impunity, также входит в четверку. Сообщается, что его жена и дочь также были арестованы.



Другим подозреваемым, по данным итальянского информационного агентства Ansa, является Никколо Фига-Таламанка, возглавляющий лоббистскую группу "Нет мира без справедливости".



Глава генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини был допрошен и позже отпущен. Позже он сказал, что смог ответить на все заданные ему вопросы.



Прокуратура заявила, что они подозревают, что государство Персидского залива в течение нескольких месяцев влияло на экономические и политические решения парламента.



Чемпионат мира в Катаре на самом деле является доказательством того, как спортивная дипломатия может добиться исторической трансформации страны с помощью реформ, вдохновивших арабский мир.



В прошлом месяце, пока другие коллеги привлекали внимание к нарушениям прав человека в Катаре, Кайли выступила с бурной речью перед парламентом, в которой восхваляла Катар за проведение чемпионата мира по футболу и за его роль "лидера в области трудовых прав".

