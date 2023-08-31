



Королевский флот и ВВС Британии подняты по тревоге из-за российских кораблей

Королевские флот и ВВС отследили несколько российских военных кораблей в водах вблизи Великобритании.



Следили за суднами РФ два корабля и самолет в Ла-Манше, Северном море и Северной Атлантике.



В состав российского флота входили корветы "Бойкий" и "Град", а также крейсер "Маршал Устинов", эсминец класса "Удалой", противолодочный корабль "Североморск" и другие.



По словам представителя Королевского флота, многие российские корабли были связаны с Днем ВМФ РФ, который проходил в Санкт-Петербурге 30 июля.