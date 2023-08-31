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Королевский флот и ВВС Британии подняты по тревоге из-за российских кораблей
31.08.2023 15:22 Алина Груднева

Королевский флот и ВВС Британии подняты по тревоге из-за российских кораблей

Королевские флот и ВВС отследили несколько российских военных кораблей в водах вблизи Великобритании.

Следили за суднами РФ два корабля и самолет в Ла-Манше, Северном море и Северной Атлантике.

В состав российского флота входили корветы "Бойкий" и "Град", а также крейсер "Маршал Устинов", эсминец класса "Удалой", противолодочный корабль "Североморск" и другие.

По словам представителя Королевского флота,  многие российские корабли были связаны с Днем ВМФ РФ, который проходил в Санкт-Петербурге 30 июля.

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