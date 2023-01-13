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Королевский флот Британии следит за кораблем РФ с гиперзвуковыми ракетами
13.01.2023 01:22 Алина Груднева

Королевский флот Британии следит за кораблем РФ с гиперзвуковыми ракетами

Королевский флот Великобритании следит за российским военным кораблем с гиперзвуковыми ракетами, который плывет в международных водах недалеко от Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Metro.

Уточняется, что слежкой за фрегатом "Адмирал Горшков", который сопровождал танкер "Кама", занимался британский военный корабль HMS Portland.

За передвижениями наблюдали в среду, 11 января. Уточняется, что российский военный корабль вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые способны развивать скорость до 7000 миль в час. В Королевском флоте подчеркнули, что подобное отслеживание является стандартной практикой.

"Сопровождение военных кораблей в территориальных водах Великобритании и прилегающих морских районах является обычной деятельностью для Королевского флота. Поддерживая заметное и постоянное присутствие, Королевский флот обеспечивает соблюдение морского права и сдерживает злонамеренную деятельность для защиты интересов нашей страны. Сопровождение российской оперативной группы вместе с силами наших союзников по НАТО продемонстрировало приверженность Великобритании альянсу и поддержанию безопасности на море", - сказал командир HMS Portland Эд Мосс-Уорд.

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