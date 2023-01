Королевский флот Британии следит за кораблем РФ с гиперзвуковыми ракетами

Королевский флот Великобритании следит за российским военным кораблем с гиперзвуковыми ракетами, который плывет в международных водах недалеко от Соединенного Королевства.



Об этом сообщает Metro.



Уточняется, что слежкой за фрегатом "Адмирал Горшков", который сопровождал танкер "Кама", занимался британский военный корабль HMS Portland.



За передвижениями наблюдали в среду, 11 января. Уточняется, что российский военный корабль вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые способны развивать скорость до 7000 миль в час. В Королевском флоте подчеркнули, что подобное отслеживание является стандартной практикой.



"Сопровождение военных кораблей в территориальных водах Великобритании и прилегающих морских районах является обычной деятельностью для Королевского флота. Поддерживая заметное и постоянное присутствие, Королевский флот обеспечивает соблюдение морского права и сдерживает злонамеренную деятельность для защиты интересов нашей страны. Сопровождение российской оперативной группы вместе с силами наших союзников по НАТО продемонстрировало приверженность Великобритании альянсу и поддержанию безопасности на море", - сказал командир HMS Portland Эд Мосс-Уорд.

THE Royal Navy is tracking the movements of a Russian warship in the North Sea.

HMS Portland is monitoring the guided missile frigate Admiral Gorshkov, which carries "unstoppable" hypersonic nuke missiles and has staged chilling war games on its way to the UK. pic.twitter.com/TvAr8wSNap