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Кореец попал за решетку из-за домогательств в виртуальной реальности
18.09.2022 01:22 Алина Груднева

Кореец попал за решетку из-за домогательств в виртуальной реальности

Житель Южной Кореи попал за решетку за сексуальные домогательства в метавселенной. 

 
По данным Yahoo, мужчина взял чужое фото, указал возраст меньше реального, чтобы зарегистрироваться в виртуальной платформе. 
 
Там он несколько месяцев общался с несовершеннолетними, которых уговаривал отправлять интимные фото.
 
Извращенца приговорили к четырем годам тюрьмы и к лечению для сексуальных преступников длительностью 80 часов. Позже работать с подростками или инвалидами он не сможет еще семь лет.

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