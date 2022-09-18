



Кореец попал за решетку из-за домогательств в виртуальной реальности

Житель Южной Кореи попал за решетку за сексуальные домогательства в метавселенной.

По данным Yahoo, мужчина взял чужое фото, указал возраст меньше реального, чтобы зарегистрироваться в виртуальной платформе.

Там он несколько месяцев общался с несовершеннолетними, которых уговаривал отправлять интимные фото.

Извращенца приговорили к четырем годам тюрьмы и к лечению для сексуальных преступников длительностью 80 часов. Позже работать с подростками или инвалидами он не сможет еще семь лет.