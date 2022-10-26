



Координатор службы безопасности Хар Браха отстранен от должности

Координатор гражданской безопасности поселения Хар Браха недалеко от Шхема был отстранен от должности в понедельник после того, как первоначальное расследование показало, что он давал поселенцам слезоточивый газ для использования против палестинцев, сообщило во вторник представительное подразделение ЦАХАЛа.



Первоначальное расследование показало, что координатор службы безопасности присутствовал при столкновении между поселенцами и палестинцами возле деревни Бурин в прошлую пятницу и применил в отношении палестинцев слезоточивый газ.



"Это действие представляет собой отклонение от того, что ожидается от квалифицированного агента службы безопасности, и поэтому было решено провести расследование в отношении него вместе с командиром бригады "Самария" и отстранить его от занимаемой должности до окончания расследования", — заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Координатор службы безопасности также находится под следствием израильской полиции.

