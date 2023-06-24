



Координатор ЧВК "Вагнер" в Чите: не было и намеков на мятеж

Координатор ЧВК "Вагнер" в Чите понятия не имел о том, что Евгений Пригожин готовит мятеж.



Информацию об этом распространяют российские СМИ.



"Утром проснулся, мне стали звонить, сообщать, сам в шоке. Обстрел лагерей ЧВК силами РФ действительно есть — количество погибших ЧВК перешагнуло за тысячу", - сказал он.



По словам координатора в Чите, он сам недавно вернулся с войны в Украине, но даже не видел никаких намеков на мятеж.



"Предположу, что Пригожина реально понесло окончательно после таких потерь. Но даже если бы мне сообщили еще вчера об этом, я бы физически туда не успел бы добраться. Вероятно, поэтому нас вмешивать не стали. Сегодня мы не работаем. Людей нет от слова совсем", - добавил он.

