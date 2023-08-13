



Контрабандисты не дали спасательные жилеты мигрантам, которые утонули в Ла-Манше

Контрабандисты не предоставили спасательные жилеты направляющимся в Великобританию мигрантам, которые утонули в результате катастрофы в Ла-Манше. Вместо этого они усадили шестерых афганцев в надувную лодку, покинувшую Францию 12 августа без аварийно-спасательного оборудования.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании 509 пересекли Ла-Манш в тот же день, когда погибли афганцы.



“Прошлой ночью на воде было много людей, море было довольно бурным”, — сказал Эрве Бервиль, морской министр Франции. “У контрабандистов есть стратегия насыщения побережья – они запускают одновременные переходы между Дюнкерком и Булонью, чтобы растянуть полицейские ресурсы на несколько пляжей”.



“Посадите 60 человек на лодку при силе ветра в три или четыре балла, и это станет смертельным”, – отметил министр. “Преступники отправляют молодых людей на смерть через эти опасные морские маршруты”.



Режис Холи, шкипер спасательной шлюпки Нотр-Дам-дю-Брисбан подтвердил, что “ни на одной из шлюпок не было спасательных жилетов” и что “лодка, в которой погибли афганцы была проколота”.



Контрабандисты берут около 1000 фунтов стерлингов с человека за проезд в Великобританию на переполненной лодке и обычно снабжают их спасательными жилетами. Но похоже, что преступники становятся все более безрассудными.