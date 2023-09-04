



Контрабандисты арестованы за ввоз в США морских огурцов-афродизиаков на $10 000

Двое контрабандистов Цзуньюй Чжао и Сионвэй Сяо признали себя виновными в Федеральном суде за незаконный импорт находящихся под угрозой исчезновения коричневых трепангов на десятки тысяч долларов.



Преступники торговали isostichopus fuscus, или коричневым морским огурцом – исчезающим видом, обитающим у тихоокеанского побережья Мексики, Центральной Америки и Галапагосских островов. Этот вид внесен в список находящихся под угрозой исчезновения Международным союзом охраны природы.



Однако в некоторых местах они остаются ценным товаром на черном рынке. Их едят как деликатес в странах Азии и Тихоокеанского региона. В Китае за них также платят высокую цену, применяя в традиционной медицине и в кчестве афродизиака.



Следователи установили, что Чжао и Сяо несколько раз пересекали границу США и Мексики в порту въезда в Калексико с небольшими пакетами, содержащими морских существ. Федеральные прокуроры подсчитали, что стоимость морских существ на черном рынке составляла 435 долларов за килограмм. Дуэт провез контрабандой не менее 23,5 кг морских огурцов, что принесло им в общей сложности 10 222 доллара.

