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Контрабанда людей через Ла-Манш: в Лондоне арестован подозреваемый
08.10.2022 02:30 Ольга Белозерова

Контрабанда людей через Ла-Манш: в Лондоне арестован подозреваемый

30-летний мужчина был арестован в рамках расследования контрабанды людей через Ла-Манш на небольших лодках.

Гражданин Албании был задержан сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью на юго-западе Лондона, сообщает ВВС.

Его подозревают в причастности к албанской организованной преступной группировке, координирующей передвижение мигрантов из Франции в Великобританию. 

Мужчину задержали по подозрению в содействии нелегальной миграции людей.

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