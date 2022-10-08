Контрабанда людей через Ла-Манш: в Лондоне арестован подозреваемый
30-летний мужчина был арестован в рамках расследования контрабанды людей через Ла-Манш на небольших лодках.
Гражданин Албании был задержан сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью на юго-западе Лондона, сообщает ВВС.
Его подозревают в причастности к албанской организованной преступной группировке, координирующей передвижение мигрантов из Франции в Великобританию.
Мужчину задержали по подозрению в содействии нелегальной миграции людей.