



Контрабанда людей через Ла-Манш: в Лондоне арестован подозреваемый

30-летний мужчина был арестован в рамках расследования контрабанды людей через Ла-Манш на небольших лодках.



Гражданин Албании был задержан сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью на юго-западе Лондона, сообщает ВВС.



Его подозревают в причастности к албанской организованной преступной группировке, координирующей передвижение мигрантов из Франции в Великобританию.



Мужчину задержали по подозрению в содействии нелегальной миграции людей.