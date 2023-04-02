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Конный полицейский избил протестующую против судебной реформы в Тель-Авиве
02.04.2023 07:23 Наталья Богинская

Конный полицейский избил протестующую против судебной реформы в Тель-Авиве

Конный полицейский избил молодую женщину чем-то похожим на кнут во время массовой акции протеста в Тель-Авиве в субботу вечером против судебной реформы. 

В распространенных кадрах этого инцидента двое конных полицейских приближаются к молодой женщине и молодому мужчине с плакатами на шоссе Аялон и отталкивают их, когда один из полицейских наносит женщине удар по корпусу. Протестующие, ставшие свидетелями инцидента кричали полицейским, чтобы они остановились, и спорили с ними о применении силы.

Они были среди сотен протестующих, которые ненадолго заблокировали шоссе Аялон в Тель-Авиве в нескольких точках в течение вечера, прежде чем их оттеснила полиция. Девятнадцать демонстрантов были арестованы.

На видеозаписях инцидента показано, как конный офицер ударил женщину один раз, чтобы выбить плакат из ее рук, а затем нанес еще один удар ей по плечу и предплечью, отчего вскрикнула от боли. 

Полиция заявила в ответ на кадры, что женщина ударила лошадь по голове, и офицер отреагировал соответствующим образом. На видео инцидента такого действия не видно.

“После того, как их предупредили, что это незаконная демонстрация и что будет применена сила, двое протестующих размахивали знаками протеста и флагштоком во главе полицейской лошади таким образом, что подвергали опасности лошадь, всадника и самих протестующих”, – говорится в заявлении полиции в субботу. “Офицер оттолкнул протестующего, применив разумную силу”.

Полиция также заявила, что это не первый случай, когда протестующие бьют лошадей флагштоками, и распространила фотографию, на которой видно, что лошадь получила травму на боку.

Протестующая, 24-летняя Яэль Реувени, рассказала Ynet об инциденте: “Я была на Аялоне, и мы пошли назад. Внезапно подъехал полицейский с лошадью, толкнул меня, и в то же время подъехал еще один конный полицейский и встал передо мной, так что я оказался в ловушке между ними. А потом он просто начал меня бить”.

“Я ничего ему не сделала”, – говорит Реувени. “Я попыталась отойти, но была заблокирована другим конным офицером. Меня начали бить. Они просто устроили мне засаду”, – добавила пострадавшая. “Они ударили меня по плечу и предплечью, сломав руку. После этого я поехала в больницу”.


В ответ на заявление полиции Реувени говорит, что фотография, опубликованная полицией, “именно там, где нога всадника со шпорой на ней, и при сильном ударе она травмирует лошадь. Смешно, что они обвиняют меня в этом”.

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