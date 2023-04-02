



Конный полицейский избил протестующую против судебной реформы в Тель-Авиве

Конный полицейский избил молодую женщину чем-то похожим на кнут во время массовой акции протеста в Тель-Авиве в субботу вечером против судебной реформы.



В распространенных кадрах этого инцидента двое конных полицейских приближаются к молодой женщине и молодому мужчине с плакатами на шоссе Аялон и отталкивают их, когда один из полицейских наносит женщине удар по корпусу. Протестующие, ставшие свидетелями инцидента кричали полицейским, чтобы они остановились, и спорили с ними о применении силы.



Они были среди сотен протестующих, которые ненадолго заблокировали шоссе Аялон в Тель-Авиве в нескольких точках в течение вечера, прежде чем их оттеснила полиция. Девятнадцать демонстрантов были арестованы.



На видеозаписях инцидента показано, как конный офицер ударил женщину один раз, чтобы выбить плакат из ее рук, а затем нанес еще один удар ей по плечу и предплечью, отчего вскрикнула от боли.



Полиция заявила в ответ на кадры, что женщина ударила лошадь по голове, и офицер отреагировал соответствующим образом. На видео инцидента такого действия не видно.

“После того, как их предупредили, что это незаконная демонстрация и что будет применена сила, двое протестующих размахивали знаками протеста и флагштоком во главе полицейской лошади таким образом, что подвергали опасности лошадь, всадника и самих протестующих”, – говорится в заявлении полиции в субботу. “Офицер оттолкнул протестующего, применив разумную силу”.

“Я ничего ему не сделала”, – говорит Реувени. “Я попыталась отойти, но была заблокирована другим конным офицером. Меня начали бить. Они просто устроили мне засаду”, – добавила пострадавшая. “Они ударили меня по плечу и предплечью, сломав руку. После этого я поехала в больницу”.

הנה עוד זוית. וגם מכאן, גירסת המשטרה נראית כמו הפיתה של בן-גביר. רואים את יעל ראובני (הנערה) מושיטה את השלט (לא קשיח, כנראה מקרטון רך) שיחצוץ בינה לבין הסוס. לא מכה שום סוס. ולא נעליים. ושומעים את המפגינים אומרים שהם עולים ואין צורך להרביץ. והשוטרים מרביצים. pic.twitter.com/7W0ol7OAD6 — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) April 1, 2023

דיווח שקיבלנו זה עתה - פרש מכה מפגינה. חוויתם או הייתם עדים לאלימות הערב - דווחו לנו ב https://t.co/84mN8qiN6v pic.twitter.com/JRRUhmqIAa — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) April 1, 2023

Полиция также заявила, что это не первый случай, когда протестующие бьют лошадей флагштоками, и распространила фотографию, на которой видно, что лошадь получила травму на боку.Протестующая, 24-летняя Яэль Реувени, рассказала Ynet об инциденте: “Я была на Аялоне, и мы пошли назад. Внезапно подъехал полицейский с лошадью, толкнул меня, и в то же время подъехал еще один конный полицейский и встал передо мной, так что я оказался в ловушке между ними. А потом он просто начал меня бить”.В ответ на заявление полиции Реувени говорит, что фотография, опубликованная полицией, “именно там, где нога всадника со шпорой на ней, и при сильном ударе она травмирует лошадь. Смешно, что они обвиняют меня в этом”.