



Конгрессвумен из Миннесоты спаслась от нападения в лифте с помощью кофе

Представительница демократов Энджи Крейг избежала нападения в четверг утром, бросив горячий кофе в мужчину, ударившего ее кулаком в лифте ее многоквартирного дома в Вашингтоне, сообщила полиция. В результате инциндента, случившегося после 7:10 утра недалеко от Капитолия, Крейг “получила кровоподтеки, но в остальном физически в порядке”.



В четверг вечером столичное управление полиции округа Колумбия объявило об аресте по этому делу. 26-летний Кендрик Хэмлин “без постоянного адреса” был обвинен в совершении нападения. По словам Крейг, нет никаких доказательств того, что инцидент имеет политическую подоплеку. В полицейском отчете о происшествии говорится, что нападавший был замечен депутатом в вестибюле ее многоквартирного дома,когда “вел себя странно, как будто находился под воздействием неизвестного вещества”.



По словам Крейг, она сказала мужчине “доброе утро”, а затем вошла в лифт, чтобы отправиться в свою квартиру. Но мужчина последовал за ней и “сжатым кулаком ударил ее в подбородок, а затем схватил ее за шею”, говорится в сообщении. Именно тогда пострадавшая “защитилась, бросив свой горячий кофе” в мужчину и сбежала.