



Конфликт двух картелей в Мексике привел к гибели десятка человек

В Мексике столкновение членов двух картелей Los Chapos и Los Mexicles в тюрьме переросло в бунты и беспорядки на улицах города Сьюдад-Хуарес.



Сообщается, что конфликт картелей был придушен работниками исправительного учреждения, в результате чего двое заключенных скончались и еще четверо получили ранения. Инцидент повлек за собой беспорядки на улицах.



"Члены одной из группировок, прознав про смерть товарищей, начали расстреливать местных жителей, поджигать транспорт и магазины. Беспорядки привели к гибели одиннадцати человек и большому количеству раненых. В том числе погибли четверо сотрудников местной радиостанции", - говорится в сообщении.

