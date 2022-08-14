Конфликт двух картелей в Мексике привел к гибели десятка человек
В Мексике столкновение членов двух картелей Los Chapos и Los Mexicles в тюрьме переросло в бунты и беспорядки на улицах города Сьюдад-Хуарес.
Сообщается, что конфликт картелей был придушен работниками исправительного учреждения, в результате чего двое заключенных скончались и еще четверо получили ранения. Инцидент повлек за собой беспорядки на улицах.
"Члены одной из группировок, прознав про смерть товарищей, начали расстреливать местных жителей, поджигать транспорт и магазины. Беспорядки привели к гибели одиннадцати человек и большому количеству раненых. В том числе погибли четверо сотрудников местной радиостанции", - говорится в сообщении.
Reportan incendios en negocios y tiendas de Ciudad Juárez.— Político MX (@politicomx) August 12, 2022
Horas después del motín en el Cereso No. 3 que dejó 3 reos muertos, grupos armados atacaron tiendas de conveniencia con armas y las quemaron. pic.twitter.com/js5z960I5v